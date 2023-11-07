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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| "أي الشتيمة القبيحة دي".. عمرو أديب يرد على بيومي فؤاد

عاجل| "أي الشتيمة القبيحة دي".. عمرو أديب يرد على بيومي فؤاد، علق الإعلامي عمرو أديب على الجدل المثار تجاه الفنان بيومي فؤاد، عقب تصريحاته التي أطلقها عقب إنتهاء عرض مسرحية زواج اصطناعي، في الرياض.

عاجل| "أي الشتيمة القبيحة دي".. عمرو أديب يرد على بيومي فؤاد

عاجل| "أي الشتيمة القبيحة دي".. عمرو أديب يرد على بيومي فؤاد

قام الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، بالدفاع عن الفنان بيومي فؤاد بعد تعرضه لموجة انتقادات بسبب كلمة ألقاها في نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض.

واعتبر أديب أن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها بيومي فؤاد غير مبررة وغير عادلة، قائلًا: “ده لو عرض المسرحية في إسرائيل مكانش عملتوا معاه كده”.

وأضاف: "عايز أسأل ضميركم سؤال، لو إنت متضايق من بيومي فؤاد، وشايف إنه عبد للفلوس والمادة ومش شايف فلسطين، هل اللي إتعمل فيه النهاردة قد اللي عمله، وهذا العقاب الجماعي الأسطوري على كلمتين قالهم على المسرح؟"

و طالب عمرو أديب بتفهم وتقدير العمل الذي يقوم به الفنانون، وعدم إلحاق الأذى بهم بناءً على اعتبارات سياسية أو مالية.

وأشار أديب إلى أن هناك عددًا من الفنانين المصريين الذين قاموا بالغناء في الإمارات وتم استضافتهم هناك، ولكنهم لم يتعرضوا للانتقادات بنفس الطريقة.

وأكد عمرو أديب، أنه سيستمر في الدفاع عن الفنانين ودعمهم، سواء في مصر أو في الخارج، مُعتبرًا نفسه المحامي الخاص بهم.

تصريحات بيومي فؤاد خلال مسرحية زواج اصطناعي

أثار الفنان بيومي فؤاد، حالة من الجدل، بعد مهاجمة الفنان محمد سلام في نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض قائلا: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي".

أزمة محمد سلام ومسرحية زواج اصطناعي

عاجل| "أي الشتيمة القبيحة دي".. عمرو أديب يرد على بيومي فؤاد

نشر الفنان محمد سلام مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي في فيس بوك، توقع خلال أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة.

وأكد محمد سلام، أنه في حالة عدم تأجيل عرض المسرحية، سوف يقوم بالاعتذارعن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ويرقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.