نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة المنصورة تشارك في عملية علاج الجرحى الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة إنسانية تعكس التضامن والدعم، أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن مستشفيات الجامعة ستشارك بفريق طبي متخصص في علاج الجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني.

تمت هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفيات محافظة شمال سيناء، بما في ذلك بئر العبد والعريش.

يأتي هذا التعاون استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات معالي وزير التعليم العالي لتقديم الدعم للجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني. وقد أكد الأستاذ الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بالجامعة، أن الفريق الطبي متعدد التخصصات جاهز لمواجهة الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، بمشاركة أساتذة وخبراء في مجموعة من التخصصات الطبية.

الأطباء المشاركون في هذا الجهد يمتلكون خبرة وكفاءة عالية في مجالات جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العيون وجراحة النساء والتوليد. يهدف هذا الجهد إلى تقديم العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية للمصابين من الشعب الفلسطيني، وذلك للمساهمة في تخفيف معاناتهم خلال هذه الفترة الصعبة.