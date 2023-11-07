نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعزيز التعاون بين جامعة المنصورة ونقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف يوسف خاطر، وفدًا من اللجنة النقابية للصحفيين في محافظة الدقهلية، في لقاء مهم جمع بين الطرفين لمناقشة وتعزيز سبل التعاون.

حضر اللقاء الكاتب الصحفي حازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ورئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، بالإضافة إلى هشام لطفي، وكيل اللجنة النقابية للصحفيين، وإيهاب نظيم، وكيل اللجنة النقابية للصحفيين في محافظة الدقهلية.

تم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على عدة مجالات من التعاون المحتمل بين جامعة المنصورة ونقابة الصحفيين. ومن أبرز هذه المجالات، تفعيل بروتوكول تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأعضاء النقابة داخل مستشفيات ومراكز العلاج التابعة للجامعة كما تم التطرق إلى التعاون في ميدان الإعلام.

في هذا السياق، أشار الكاتب الصحفي حازم نصر إلى المكانة المرموقة التي تتمتع بها جامعة المنصورة، معتبرًا إياها "قلعة الطب في مصر" بفضل مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية التي تقدم خدمات طبية متميزة لسكان المحافظة والمناطق المجاورة. وأعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مع نقيب الصحفيين يشمل العديد من نقاط التعاون، بما في ذلك تجديد البروتوكول الحالي مع لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين لتقديم خدمات طبية متميزة، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى للصحفيين وعائلاتهم عند الحاجة إلى العلاج الطبي.

من جانبه، أكد الدكتور شريف خاطر أهمية دور الصحفيين كشركاء في النجاح الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية في جامعة المنصورة، وأشاد بالتنوع والتميز في مراكزها الطبية. وأكد على تقديم الخدمات الشاملة التي تلبي احتياجات الصحفيين داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعة.