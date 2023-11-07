حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 8-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 07:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: تناقش بعض الامور تلمالية بحيث يكون بانتظارك مكاسب مالية غير متوقعة لكن عليك ان تراقب مصاريفك ولا تتعدى الحد المسموح فيه من ناحية اخرى سوف تكتشف شيئاً وتلتقي أفرقاء للمرة الأولى وتربح أموالاً وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان.

عاطفياً: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة امامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته.

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: يستقر الوضع الفلكي وتكون امورك العملية هي الأفضل تمنحك خيارات تسعدك او ربما تقبض مستحقات مؤجلة مع وصول القمر الى برجك اعتبارا من منتصف النهار حاملا معه فرصة مالية معينة ويشير إلى تحسن في أوضاعك على مختلف المستويات بالجمال الحظوظ جيدة حاول أن تستفيد منها…

عاطفياً: أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك.

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: حاول ان تخفف من حدة انفعالاتك ولا تدع عصبيتك تؤثر على امورك المهنية يوم للتأجيل للتأخير وعدم الرضى فلا تزيد الشرخ الموجود بينك وبين الزملاء في العمل ولا تنشغل بتفاصيل غير مهمة..

عاطفياً: تختلط الأمور عليك ولا تعرف ماذا تريد من الحبيب، لكنك لا تترك الغضب يسيطر عليك.

صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: تختفي المعاكسات لحظة دخول القمر الى الثور اعتبارا من منتصف النهار ما يجعل الحظوظ مساعدة بحيث تلاقي نتائج ترضيك يوم جيد مكثف من الاقتراحات المناسبة فأنت تمتاز بأفكار خلاقة جداً، وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك.

عاطفياً: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.

صحياً: قراراتك الصائبة صحياً تكون دافعاً إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضياً.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: يتبدل المشهد الفلكي اعتبارا من منتصف النهار مع انتقال القمر الى الثور ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب ما يجعلك متوتر وعصبي حاول ان تتاكد من مصداقية الاخبار التي تسمعها ولا تعاند ولا ترفض المساعدة وإحذر الجو المتوتر والعدائية فهذا اليوم دقيق جداً وربما ينذر بقطيعة وشعور بالوحدة.

عاطفياً: قد يعلوالصوت إذا تصرفت بشراسة مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم تقدّما تنازلات.

صحياً: تفرح لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على الصعيد الصحي.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: يوم جيد تحت تاثيرات القمر من الثور ما يجعل طاقاتك مرتفعة تسيطر على وضعك تفكر بجدية باخذ قرض لسد حاجاتك كذلك يكون بانتظارك مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد.

عاطفياً: يفرض عليك الوضع تحفّظاً شديداً في حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك بالأمان والشريك.

صحياً: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر إستقراراً .

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: تتبدل الظروف الفلكية مع انتقال القمر الى الثور منتصف اليوم ما يجعل امورك تتطور والحظ يرافقك ويفسح امامك المجال للنشاطات المهنية او المالية او لسفر تغيير فيه حياتك فيبدو مزاجك مرتاح بعد النجاح الذي حققته في آخر مشاريعك، وأبعدك عمّن كنت على علاقة صداقة جيدة بهم.

عاطفياً: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك ثم تجدان مخرجاً لائقاً من الأوضاع التي تمران بها.

صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: بالرغم من وجود الشمس والمريخ في برجك الا انك سوف تعاني من مشاكل وامور متداخلة مع بعضها مع وصول القمر الى الثور اعتبارا من الظهر ما يجعلك تصطدم بمن حولك بسبب بعض الاخطاء لذلك لا تشرح وجهة نظرك بطريقة عصبية وإياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة.

عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك.

صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: يوم اجتماعي بامتياز تقبل دعوات تستوعب ما حصل معك منفتحا مميزا واقعيا ومتحمسا وتحافظ على مشاريع جديدة لا تبوح بها إلاّ لأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء.

عاطفياً: إحذر الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات، ولا تتسرّع في القاء اللوم على الحبيب.

صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: يوم جيد للتفاهم تحت تاثيرات القمر من برج الثور ما يجعلك تنعم بعلاقات مناسبة او قد تفكر بسفر ان كان وضعك يسمح بذلك وربما قد تتحقق من أمر ما وتبحث عن حقيقة وتراقب ما يجري أو تقوم بمهمة معينة تتخذ بعداً كبيراً.

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه.

صحياً: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في تزايد الضغوط على حياتك.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: بعد الاجواء الصاخبة والزيارات والاجتماعيات والمشاريع الناجحة اعتبارا من ظهر اليوم سوف تخف وتيرة الحماسة تحت تاثيرات المربع الفلكي بين القمر من الثور والشمس من العقرب ما يعني انك سوف تدخل في مشروع مهني جديد يجعلك متوتراً بعــض الشيء إلا أن الأمور تنجلي قريباً ويعود كل شيء إلى طبيعته بالعمل والجهد تصنع حظك.

عاطفياً: تتحكّم فيك أمور كثيرة فتتخلص منها ولن تدعها تعرقل حياتك العاطفية أو تسبب لك بعض المشاكل.

صحياً: إضطرابات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 8-11-2023

مهنياً: يوم جيد تشعر بطاقة ايجابية وفعالة للخلاص من مشكلة صغيرة مما يجعلك منفتحا مميزا وواقعيا ومتحمسا للمبادرة فتتركز الأنظار على قدراتك الإبداعية في مجالك المهني، وتفوز بجوائز تقديراً لجهودك.

عاطفياً: يوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، وبانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية.

صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي.