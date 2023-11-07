نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحد أبطال حرب أكتوبر: الإسرائيليون ردوا على عملياتنا بضربهم للمدنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم طلبة أحد أبطال حرب أكتوبر، إنّه في الثامن مارس 1969، صدرت تعليمات بتنفيذ قصفة مركزة لمدة 5 ساعات على جميع أهداف العدو، وكانت نتائج العملية جيدة، ومن بعدها تم تقنين الذخيرة.

وأضاف "طلبة"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "حرب أكتوبر يوم خالد وجميل وهدية من ربنا سبحانه وتعالى، فقد دخلت امتحان مسابقة في نهاية عام 1969 ونجحت وكنا سنسافر روسيا للتعاقد على صوارخي أرض أرض، وكنا نتدرب جيدا على يد المشير أبو غزالة وقد كان ضابطا برتبة عقيد، والعدو كان يضرب أهدافا مدنية، فقد قصفوا مدرسة بحر البقر في فترة حرب الاستنزاف".

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: "الجيش المصري لم يضرب أي هدف مدني، فقد تدربنا على استخدام الصاروخ، وعندها تحدث الرئيس السادات وقال العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق، عندما قلنا له إننا جاهزون، وفي عام 1972 نُقلت إلى لواء استراتيجي وهو أكبر ومداه أعلى وتدربنا جيدا وتعلمنا وكان ذلك سهلا وتعلمت بسرعة وكنا جاهزين للحرب في بداية شهر أكتوبر 1973".