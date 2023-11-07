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الانتخابات الرئاسية المقبلة.. حملة مواطن بأسيوط تحث الأهالي على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية المقبلة.. حملة مواطن بأسيوط تحث الأهالي على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى القمص كيرلس منصور، نائب رئيس لجنة المواطنة بحملة مواطن، وياسر يوسف، عضو الحملة، مساء أمس، عدد من الأهالي في نجع زريق بمحافظة أسيوط، للمناقشة حول دعم الدولة المصرية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وحثهم على ضرورة المشاركة وأهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وذلك بالتنسيق مع ياسر مصطفى منسق الحملة بالمحافظة، وإيمان عبد الساتر، نائب منسق المحافظة، وكرم دميان، البرلماني السابق، رئيس لجنة المواطنة بالحملة، يأتي ذلك قبل الزيارة المرتقبة للمنسق العام للحملة محمد فاروق، وقيادات الحملة لمحافظة أسيوط، بساعات.


وقبل اللقاء مع الأهالي زار القمص كيرلس، المستشار ياسر يوسف القن، المرشح البرلماني السابق 
ونائب رئيس لجنة المواطنة بالحملة، للاطمئنان على صحته، عقبها زيارة ميدانية لقرية زريق والقرى المجاورة، وعقب الانتهاء من الزيارة عقد اللقاء الجماهيري.


وقال القمص كيرلس، إن مصر ليس لديها أي فرق بين مسلم ومسيحي وكلنا يدا واحدة مع الوطن ونقف لأي عدو بالمرصاد، مشيرا إلى أن كلمة مصريين تعني الكثير بالنسبة له وهي كلمة بسيطة وتحمل في طياتها الكثير، وعلينا الشعور بقدرة مصر وقوتها.

وأضاف القمص كيرلس، أن مصر محروسة بعناية إلهية، وقادرون على تخطي المحن والأزمات، مطالبا جميع الحضور بضرورة المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، ونشر هذه الثقافة بين الأوساط لرسم صورة تعبر عن مصر الحقيقية، ونعبر بها إلى حيث نريد ونقضي على أي فتن.

وأوضح نائب رئيس لجنة المواطنة بحملة مواطن، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي لأنه الرئيس الوحيد الذي اهتم بكل شئ في مصر ولم يترك ملف إلا وعمل عليه وتم تطويره ولايمكن حصر الإنجازات في عهده.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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