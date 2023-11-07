نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطاع النقل البحري يبحث الاستفادة من التجربة السنغافورية في اللوجستيات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عقد قطاع النقل البحري اجتماعا مع الجانب السنغافوري مع مؤسسة للتعاون السنغافورية وشركة GUDD وInnovez one.
جاء ذلك بناء على تكليفات وزير النقل وتوجيهات مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية وشركاتها التابعة في مجال النقل البحري واللوجستيات للاستفادة من الخبرات السنغافورية.
وتم عقد الاجتماع برئاسة مشتركة للواء رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري ووزارة التعاون الدولي واللجنة الوطنية المشكلة.
وتم الاتفاق على التعاون مع المؤسسة في مشروعين مشروع إنشاء نافذة وطنية موحدة وميكنة موانئ بورسعيد مع البدء بمشروع تجريبي بميناء غرب بورسعيد.
وأشاد الجانب السنغافوري بالتواجد بمعرض ترانسميا والتنظيم الجيد واهتمام قيادات النقل البحري بالتعاون المثمر والمستقبلي المنتظر مع الجانب السنغافوري.