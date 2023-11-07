قطاع النقل البحري يبحث الاستفادة من التجربة السنغافورية في اللوجستيات

وتم الاتفاق على التعاون مع المؤسسة في مشروعين مشروع إنشاء نافذة وطنية موحدة وميكنة موانئ بورسعيد مع البدء بمشروع تجريبي بميناء غرب بورسعيد.

جاء ذلك بناء على تكليفات وزير النقل وتوجيهات مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية وشركاتها التابعة في مجال النقل البحري واللوجستيات للاستفادة من الخبرات السنغافورية.

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محمد يوسف

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