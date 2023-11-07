اليوم.. معرض النقل يناقش توطين صناعة وسائل المواصلات ويشهد توقيع اتفاقيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 10:29 صباحاً - يواصل معرض النقل الذكي فعاليات اليوم الثالث له بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر عقد جلسة عن توطين صناعة وسائل النقل في مصر بحضور وحديث وزير النقل الفريق كامل الوزير عن توطين صناعة النقل في مصر، وتوقيع عدد من العقود واتفاقيات التعاون الهامة في مجال النقل البحري والموانىء البرية والجافة.

كما سيتم عقد جلسة حوارية بعنوان قصة نجاح توطين صناعة وسائل النقل في مصر، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، ووليد جمال الدين – رئيس مجلس الإدارة – الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان – الرئيس التنفيذي – صندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد – رئيس مجلس الإدارة – شركة تطوير شرق ميناء بورسعيد، والدكتور هايك هارمجرات – مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط – البنك الأوروبي للتعمير والتنمية كما سيتم عقد جلسة حوارية بعنوان الفرص الاستثمارية في قطاع النقل المصري.