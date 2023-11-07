كامل الوزير يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم وإتفاقية تعاون في مجال النقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 02:31 مساءً - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم واتفاقيات تأخي بين الموانئ المصرية والموانئ العالمية وشركات الملاحة العالمية، على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين قطاع النقل البحري المصري من جهة ومجموعة شركات "كولومبيا" القبرصية المصنفة رقم 8 على مستوى شركات الملاحة العالمية والشريك المصري مجموعة بان مارين، وتتضمن مذكرة التفاهم (تـوظيـف 1500 من العمالة المصرية على السفن المملوكة للشركة - تطوير شركات النقل البحري التابعة لوزارة النقل – تمويل بناء وشراء سفن لصالح شركات الوزارة –تشغيل سفن مصرية - إدارة تشغيل المراين والمحطات السياحية ..) كما تؤسس مذكرة التفاهم الموقعة للدخول في عقود شراكة او تعاون اخرى منفصلة في مجال النقل البحري.

وأكد وزير النقل، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي فى إطار تعزيز التعاون البحري وتوقيع مذكرات تفاهم وإتفاقيات مع الشركات والتحالفات العالمية الكبرى وكذلك الشركات المحلية المصرية بما يساهم فى تنفيذ مشروعات وتسيير خطوط ملاحية مع الدول الشريكة لتعزيز حجم التبادل التجاري ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتنفيذاً لتوجه الدولة المصرية بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية ، مضيفاً أن مصر أصبحت وجهه للشركات الكبرى عالمياً للاستثمار بها وعقد الشركات، وذلك ينبع من الايمان بتميز الموقع الجغرافي لمصر وموانئها البحرية ورغبة منها في المشاركة، فيما تقوم به الحكومة المصرية من مشروعات ضخمة في جميع القطاعات وفي قطاع النقل بشكل خاص.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وميكيلي كواروني سفير إيطاليا لدى مصر التوقيع على إعلان نوايا بين الشركة DFDS المالكة للسفينة المشغلة للخط المصري الإيطالى و قطاع النقل البحري بالإتفاق على تشغيل رحلة أسبوعيا بين مصر وايطاليا ومواصفات السفين. وقام بالتوقيع من الجانب المصري اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ومن الجانب الايطالي Lars Hoffmann- Vice President, Head of - Mediterranean Business unit

واشار وزير النقل إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتي فى إطار تعزيز التعاون مع الجمهورية الإيطالية وتوجيهات مجلس الوزراء بتنفيذ المشروع الخاص بتسيير خط سريع بنظام الرورو للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية بإيطاليا والدول الأوروبية لتعظيم الصادرات المصرية.

كما شهد وزير النقل ايضاً على توقيع عدد من الوثائق كإطار حكومى لتسيير الخط بحضور السيد سفير الجمهورية الإيطاليه بالقاهرة وشملت مذكرة التعاون الجمركي بين جمارك البلدين لتسيير عمل الخط المصري الإيطالى بتوقيع رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعن الجمارك الإيطاليه وقع ميكيلي كواروني - سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية

وقدم وزير النقل نيابة عن وزارة النقل الشكر للسفير الايطالي على الدور الكبير الذي قام به لتوقيع هذه الاتفاقية.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانىء المصرية لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات وفي اطار التعاون المستمر بين وزارة النقل المصرية والموانىء العالمية المصرية.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و ميناء جوانزو الصيني ، حيث وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وعن الجانب الصيني يوان يو، نائب مدير عام هيئة ميناء جوانزو الصيني.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل و ميكيلي كواروني سفير إيطاليا لدى مصرتوقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحرى تجارى ( رورو ) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الايطالي والتي يتخذ بموجبها الطرفان كل مايلزم لتسهيل وتيسير الإجراءات والخدمات الخاصة بمشروع الخط البحرى التجارى لضمان استدامة تشغيله تأكيداً على رغبة الجانبين لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى في اطار تنفيذ الوزاة لاستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والعالمي .واتخاذ كافة الاليات لدعم منظومة النقل البحري الذى يعد احد ركائز التنمية الإقتصادية للدول بالاضافة الى الاستغلال الامثل للتطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانىء البحرية المصرية بمناطق الانتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانى الجافة وبما يساهم في زيادة حركة الصادرات المصرية الى اوروبا.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والتى تدعم مركز ميناء دمياط كميناء محوري في البحر المتوسط مثل مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م مما يؤهله لاستقبال أحدث أجيال السفن العملاقة ، إلى جانب مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تصل طاقتها الى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م و عمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل الذى سيحول الميناء إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد)، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء بإضافة امتداد بطول 1420 م، وكذا مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الاطماء و مشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذى ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالى 3400 م بعمق 18 م وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2 ومشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف بأطوال أرصفة حوالى 600 م وعمق 17 م وساحة خلفية حوالى 270 ألف م2.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شعار المعرض هذا العام هو توطين صناعة النقل في مصر، ولكن هناك العديد من الموضوعات المهمه ايضا وهي تشجيع التجارة المصرية والتصدير للخارج. واضاف ان وزارة النقل قامت بالتنسيق بين ميناء مصري وميناء ايطالي وشركة مصرية وشركة ايطالية ومع شركات مراكب لتسهيل شحن البضائع للخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت ذلك بالفعل وأكثر، ومن خلال التوقيعات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات نسقنا بين ميناء دمياط وميناء تريستا في ايطاليا للتسهيل التصدير وخاصة الحاصلات الزراعية .لذلك كان يجب ان يتم نقل بجودة عالية لتصل بسلام دون تلفيات من خلال خط الرورو وهي مراكب سريعه مجهزة بثلاجات وأماكن تخزين.

وأضاف أنه لتسهيل نقل الحافلات التي تنقل الانتاج من مصر الي ايطاليا والخارج والعكس وحل كافة العقبات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقع انضمام مصر إلي اتفاقية فينا 1968، لتسهيل دخول الشاحنات الي مصر، مؤكدا أن الكورة الآن في ملعب المنتجين والمصدرين لدعم الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل و تشانغ تشاو يانغ الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و ميناء جوانزو الصيني ، حيث وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وعن الجانب الصيني يوان يو نائب مدير عام هيئة ميناء جوانزو الصيني.

كما تم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وافريقيا توقيع إتفاقية أخرى للتآخي بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وميناء تشينغداو الصيني تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظم الموانئ الخضراء والذكية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار دعم أوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وتعزيز مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية خاصة وأنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إلى الصين في أكتوبر 2023، حيث شارك في منتدى مبادرة الحزام والطريق الدولي لتنمية النقل وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين لمناقشة التعاون بين مصر والصين في مختلف مجالات النقل.

وصرح وزير النقل ان مذكرة التفاهم مع ميناء جوانزو تتضمن تبادل المعلومات ونقل الخبرات والدعاية والترويج ودعم التبادل التجاري والخطوط الملاحية بالإضافة إلى التعاون للوصول إلى التطبيق الأمثل لمفاهيم الموانئ الخضراء والذكية لافتا الى أنه قد سبق أن وقع ميناء الإسكندرية وميناء جوانزو خطاب نوايا في نوفمبر 2021.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل نقلة نوعية في التعاون بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وخطوة مهمة نحو تدعيم القدرات التشغيلية للموانىء المصرية و وتعظيم تنافسية تلك الموانىء على المستوى العالمي مضيفا ان هذه الاتفاقيات تساهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والصين وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينهما في ظل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ،." مشيرا الى العمل المستمر من الجانب المصري على تعزيز العمل مع الجانب الصيني لتبادل الخبرات والوصول إلى آفاق جديدة من التعاون في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري "

ومن جانبه، قال اللواء بحري نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الأسكندرية إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص هيئة ميناء الإسكندرية على تعزيز التعاون مع موانئ الدول الصديقة ، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البحري وأنها ستفتح آفاق جديدة للتعاون بين ميناء الإسكندرية الكبير ومينائي جوانزو وتشينغداو، في مختلف مجالات العمل المينائي.