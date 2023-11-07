رئيس الوزراء: صياغة مجموعة جديدة من القوانين لجذب مزيد من الاستثمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 02:31 مساءً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، موقف مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقًا للأولويات، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

ولفت رئيس الوزراء، بحسب بيان الحكومة، إلى التعاون الفعال بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، كما أن التواصل المستمر بينهم يساهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة انتهت من صياغة مجموعة من القوانين التي تساهم في إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمجتمع الأعمال؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى السعي لإقرار العديد من التعديلات والتشريعات التي تنعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك 58 مشروع قانون على أولويات أجندة الحكومة التشريعية.

وأوضح "فؤاد"، أن من بينها مشروعات قوانين، الهيدروجين الأخضر، قانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة، وقانون التصالح، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون العمل، وقانون البيئة، وقانون المرور الجديد، وقانون الطفل وحظر زواج الأطفال، وغيرها.