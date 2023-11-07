نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل نقابة الصحفيين المصريين: شهداء غزة ليسوا أرقامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين المصريين، إن العدوان الصهيوني الغاشم مازال مستمرًا على قطاع غزة، ليُسقط 2% من السُكّان ما بين شهيد وجريح، بمتوسط جريح كل دقيقة، و15 شهيدًا كل ساعة، و6 أطفال و5 سيدات شهداء كل ساعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن 70% من سُكّان قطاع غزة باتوا نازحين من منارلهم، وأُسقط على القطاع 30 ألف طن من المواد المتفجّرة، بمتوسط 2 مليون طن لكل كم مربع؛ حيث تضرر 50% من الوحدات السكنية، وأصبحت غير صالحة للسكن، و10% هُدم كليًا بشكل كامل.

وتابع: "نحو 33% من المدارس لم تعُد صالحة، و90% خرجت عن الخدمة، وتبقى الجريمة في حق الصحفيين والأطقم الطبية، الشهداء ليسوا أرقامًا، بل بشر، وأسرة، ومشاعر، وذكريات، وتاريخ، ومستقبل".