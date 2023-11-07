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وكيل نقابة الصحفيين المصريين: شهداء غزة ليسوا أرقامًا

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين المصريين، إن العدوان الصهيوني الغاشم مازال مستمرًا على قطاع غزة، ليُسقط 2% من السُكّان ما بين شهيد وجريح، بمتوسط جريح كل دقيقة، و15 شهيدًا كل ساعة، و6 أطفال و5 سيدات شهداء كل ساعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن 70% من سُكّان قطاع غزة باتوا نازحين من منارلهم، وأُسقط على القطاع 30 ألف طن من المواد المتفجّرة، بمتوسط 2 مليون طن لكل كم مربع؛ حيث تضرر 50% من الوحدات السكنية، وأصبحت غير صالحة للسكن، و10% هُدم كليًا بشكل كامل.

وتابع: "نحو 33% من المدارس لم تعُد صالحة، و90% خرجت عن الخدمة، وتبقى الجريمة في حق الصحفيين والأطقم الطبية، الشهداء ليسوا أرقامًا، بل بشر، وأسرة، ومشاعر، وذكريات، وتاريخ، ومستقبل".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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