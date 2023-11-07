نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين: الزملاء الذين استشهدوا في غزة ليسوا أرقامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، إن الزملاء الصحفيين الذين استشهدوا في غزة ليسوا أسماءً أو أرقامًا، ولكنهم صحفيون ينشرون الحقيقة، لذلك تم استهدافهم، لاستهداف الحقيقة، فأصبحنا أمام أرقام تقول إن 47 زميلًا ارتقوا خلال العدوان، بما يعادل ثلاثة أمثال عدد الزملاء الذين ارتقوا خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن أكثر من ألف زميل يعملون تحت نيران القصف، منهم 4 زملاء استشهدوا من تلفزيون فلسطين، واستهداف العاملين في قناة الجزيرة، والعاملين في الصحف والوكالات والقنوات المختلفة، وأيضًا أسرهم.

وتابع: "هؤلاء هم من غيّروا الاتجاه، وهم من أعادوا الرواية الصحيحة، وهدموا الرواية الزائفة، يتم استهدافهم وأسرهم وهم على الهواء، الزميل وائل الدحدوح ليس الوحيد، فيهم من فقد 11 من أسرته مرة واحدة، نشهد الآن واقعًا مختلفًا، وندرك كيف كان العالم ازدواجيًا، وكيف تحوّل إلى وحش يقتلنا".

ووجّه نقيب الصحفيين المصريين رسالة إلى العالم قائلًا: "أوجّه نداءً لكل أحرار العالم وكل الشعوب، الشهر الأول من العدوان سقط 47 شهيدًا في غزة وجنوب لبنان، تم استهدافهم وهم يرتدون سترات الحماية، بالمخالفة لكل مبادئ الإنسانية، وبلغ عدد الصحفيون المفقودون تحت الأنقاض 7 زملاء، الأرقام تتباين من مكان لآخر، ولكننا نحاول أن نرصد الحقيقة".