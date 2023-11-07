اليوم.. افتتاح الأسبوع الكويتي الـ14 في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 03:35 مساءً - تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الأسبوع الكويتي الـ14في مصر، والذي يعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة.

ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الكويتي في مصر مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي مصري يسهم فى تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وفى إكمال ملامح الصورة المشرقة فى شتى المجالات.

وكان لأسبوع الكويت على مدار 13 عامًا بصمة إيجابية في استمرار الاستثمار الكويتي بمصر، والذي يشهد نموا ملحوظا وغير منقطع.