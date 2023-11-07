القوات المسلحة تنفذ عددا من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 03:36 مساءً - فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية عدد من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات الدفاع الجوى وعناصر من قوات المظلات وحرس الحدود وهيئة الإمداد والتموين.

وقامت القوات المشاركة فى الأنشطة التدريبية المخططة بتنفيذ عدد من المهام المشتركة لمجابهة التهديدات والعدائيات، وأظهرت كافة مراحل الأنشطة المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بإسلوب احترافى وفقًا لأحدث استراتيجيات التخطيط العسكرى والقدرة على العمل فى نسيج متكامل بإتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

يأتى ذلك استمرارًا لحرص القوات المسلحة على تطوير وتعظيم إمكانياتها من خلال تنفيذ الأنشطة التدريبية المتطورة على مختلف المسارح العملياتية للمحافظة على درجات الاستعداد والكفاءة القتالية العالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. حضر تنفيذ الأنشطة التدريبية عددًا من قادة القوات المسلحة.