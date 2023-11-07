نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات إعلامية عالمية مع وزير السياحة والآثار في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل الإعلام البارزة مثل رويترز والتايمز وبلومبرج الشرق، بالإضافة إلى حوار تلفزيوني مع الإعلامي ريتشارد كويست من شبكة CNN. يأتي ذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023)، في دورتها 44 التي تستمر من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.

خلال هذه اللقاءات، أكد السيد الوزير أهمية السوق البريطانية للسياحة المصرية، وقدم نظرة شاملة عن مستجدات صناعة السياحة في مصر والمشروعات الجديدة المتوقع افتتاحها. كما أوضح الحزمة الاستثمارية التي تقدمها مصر لدعم القطاع السياحي، بما في ذلك تمديد برنامج تحفيز الطيران حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء تعديلات تحسينية.

وأشار إلى خطة الدولة لتحقيق نمو بين 25%-30% سنويًا في صناعة السياحة، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص وتطوير المواقع الأثرية بمنطقة القاهرة التاريخية. كما أبرز دور المتحف المصري الكبير في زيادة الجذب السياحي وتعزيز الحركة السياحية في القاهرة. كما أعرب عن تطلع الوزارة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة عدد الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتزايد على السياحة في مصر.