نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجان المتابعة المحلية برياضة الجيزة تتابع الهيئات الشبابية بالعمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باشرت لجنة المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة عملها، بمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب العمرانية من حيث سير العمل،سجلات الأنشطة، حضور وإنصراف الموظفين، عوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب وأيضًا متابعة تنفيذ خطط مراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب ( العمرانية، الكوم الاخضر، والسلام ) بالإضافة إلى متابعة إدارة شباب العمرانية.

وتأتى أهمية لجان المتابعة المحلية من دورها الحيوي فى مراقبة ومتابعة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة الجيزة ومدى إلتزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات للإطمئنان على إنتظام سير العمل بها بما يحقق الهدف المنشود منها.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر فقط على دورها الرقابي وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافى السلبيات ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل وانتظامه داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة،وبتكليف من الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة،وإشراف عادل فهمى وكيل المديرية لشئون الشباب، احمد الطويل مدير الإدارة الاستراتيجية.

تشكلت اللجنة من:

أحمد شرف الإدارة الإستراتيجية،اميرة ابو النجاح اخصائي بالإدارة الإستراتيجية ومعاون وكيل الوزارة للشئون الشبابية، صفاء صلاح الإدارة الإستراتيجية، وائل إبراهيم الإدارة الإستراتيجية، احمد فرج إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وسلامه حميده مدير إدارة العمرانية.

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