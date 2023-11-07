نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن ومحافظ الدقهلية يعقدان لقاء موسعا بصيادي بحيرة المنزلة بمركز المطرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية مشاكل ومطالب الصيادين خلال لقاءهم بمركز شباب العصافرة، وأشاد الصيادون بالاهتمام الرئاسي والجهود في تطوير بحيرة المنزلة.

وأكدت الوزيرة على جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة وضمّهم تحت مظلة القطاع الرسمي للحصول على الحماية الاجتماعية والتأمينية.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حصر الصيادين في مراكز المطرية والمنزلة والجمالية لمناقشة مشاكلهم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتسوية المتأخرات الخاصة بهم.

كما أُعلن عن دخول فئة الصيادين ضمن منظومة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال فترة الزريعة لتوفير دخل أثناء فترة منع الصيد وتحسين ظروفهم المعيشية، وأيضًا ضم صُنّاع المراكب غير الآلية الصغيرة لمنظومة العمالة غير المنتظمة.

تقرر ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 إلى 65 عامًا والمعانين من حالات شديدة إلى برنامج "كرامة"، بجانب التنسيق لضمان حصولهم على التأمين الصحي، وتنظيم دورات تدريبية لتعليم أساليب الصيد الحديثة.

من ناحية أخرى، أشار محافظ الدقهلية إلى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير بحيرة المنزلة لحماية الثروة السمكية وتوفير فرص اقتصادية للصيادين، تم توسيع مساحة البحيرة إلى 250 ألف فدان بعد أعمال التكريك والتطهير، كانت تمتد على 150 ألف فدان نتيجة للتعديات عليها.

وأكد المحافظ التزام الدولة بتمكين الصيادين اقتصاديًا وتقديم البرامج التثقيفية لرفع الوعي وتحقيق التنمية المستدامة للأسر والأفراد.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى الهدف من الاجتماع مع الصيادين: حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم من خلال التمكين الاقتصادي وتوفير الخدمات، بما في ذلك الحصول على قروض ميسرة، تسهيل إجراءات برنامج "تكافل وكرامة"، ومعالجة قضايا الكارنيهات وتراخيص الصيد، وخفض سن التقاعد، وضمان الحصول على المعاش التأميني.

وأثنى المحافظ على دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والتدريب لصيادي بحيرة المنزلة، رافعًا درجة الوعي لديهم والعمل على تطوير أسرهم بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

يذكر أن بحيرة المنزلة تعتبر واحدة من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر، تمتد عبر حدود ثلاث محافظات: الدقهلية، دمياط، وبورسعيد. كانت تبلغ مساحتها 750 ألف فدان، لكن بسبب التعديات انخفضت إلى 150 ألف فدان، ومن خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إزالة التعديات داخل البحيرة وزيادة مساحتها إلى 250 ألف فدان.

تم إنشاء طريق الحزام الآمن بطول 83 كيلومتر على شواطئ البحيرة لوقف التعديات وتقديم خدمات للمواطنين. وقامت محافظة الدقهلية بالتعاقد مع مكتب استشاري لتخطيط 9 قطع أراضي لتنفيذ مشروعات تنموية استثمارية، منها مشاريع لخدمة الصيادين مثل مراسي للصيد وأسواق بيع الأسماك والخضروات والفواكه ومحطة تموين للسيارات.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الخطط إنشاء كورنيش ترفيهي بطول 3 كيلومترات لخدمة سكان مراكز المطرية والمنزلة والجمالية. هذه الجهود تهدف إلى تحسين الظروف البيئية والاقتصادية للصيادين وسكان المنطقة.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء