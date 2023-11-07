نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن ومحافظ الدقهلية يفتتحان أول مركز تأهيل متكامل بمركز شربين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أول مركز تأهيل متكامل بالدقهلية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، بمركز شربين، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حضانات، وحدات للتدخل المبكر، وعيادات متخصصة في العلاج الطبيعي والسمعيات والبصريات، إلى جانب ورش تدريب وقاعات للتدريب.

المركز الجديد للتأهيل يأتي في إطار جهود الحكومة للتركيز على الرعاية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مع إدراج ورشة للأطراف الصناعية، مواكبًا توجيهات الرئيس لإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر.

وفي سياق متصل، يعتبر محافظ الدقهلية مبادرة "حياة كريمة" تحولًا هامًا للريف المصري، تسعى لتحسين الخدمات الحكومية والمعيشية بتكلفة ضخمة وهي هدية من الرئيس لأهالي القرى المصرية.

وأكد محافظ الدقهلية أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات.

وقال " مختار " إن مبادرة حياة كريمة أصبحت مبادرة عالمية ومحط أنظار جميع دول العالم وهي سابقه الأولي من نوعها لتطوير الريف المصري في زمن قياسي وبتكلفة مئات المليارات وهي هدية فخامة رئيس الجمهورية لأهالينا في القري.

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