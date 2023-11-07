وزارة النقل توقع اتفاقيتين إطاريتين في الاستثمار والتصنيع المحلي

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقيتين إطاريتين في مجال الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتوريد، وصيانة البواجي GANZ.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات بين شركة NERIC ويمثلها المهندس أحمد المفتي مدير المشروع وشركة Hunan CRRC Intelligent Transport Technology ويمثلها Bingquan Xiao نائب المدير العام وشركة Zhuzhou CRRC Times Electric ويمثلها Zhongtian Xu نائب المدير العام لوحدة العمال الدولية وشركة NORINCO International Cooperation ويمثلها Chunhu Wang المدير الإقليمي.

وشهد الفريق كامل الوزير وزير النقل توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتوريد، وصيانة البواجي GANZ بين شركة NERIC ويمثلها المهندس أحمد المفتي مدير المشروع وشركة GANZ MOTOR KFT وتمثلها بياتا بالوغ، نائبة المدير التجاري وشركة Tahawy Rail DWC LLC وكيل Ganz ويمثلها الدكتور عمرو الطحاوي، المدير التنفيذي.