إجراء قانونى من الداخلية ضد متهم بغسل 27 مليون جنية من نشاط النصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 04:34 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

وزعم المقبوض عليه إستثمار الأموال وتوظيفها لهم فى مجال الإستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ27 مليون جنيهة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية