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"صحة غزة" تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 10328 شهيدًا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 04:34 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10328 شهيدًا و25956 جريحًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي . 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 21 مجرزة أسفرت عن استشهاد 548 فلسطينيًا، مطالبا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بحماية المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف وتأمين حركتها ووقف التهديدات الإسرائيلية للمنظومة الصحية وإعطائها الفرصة للقيام بوظائفها. 

 

كما طالب كل الأطراف بضرورة توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات وضمان خروج الجرحى ودخول الوفود الطبية المتخصصة. 

 

 

كما طالب بتوفير وحدات دم بكميات كبيرة من كل الأنواع لمستشفيات غزة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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