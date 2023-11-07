نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: تركيب بلاط الإنترلوك لـ 123 شارعا في كرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفذ مدينة كرداسة، التابعة لمحافظة الجيزة، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ123 شارع في 4 مناطق وهم (بني مجدول بمتفرعاتها - شارع صيدلية زيتون بمتفرعاته - مدخل بني مجدول من شارع سعد زغلول ومتفرعاته - شارع السوق القديم ومتفرعاته). كما تشهد مدينة أبو النمرس أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ21 شارع بمتفرعاته من شارع مركز الشرطة.

وذلك في اطار خطة تطوير الشوارع الداخلية بقرى المراكز والمدن، حيث تواصل محافظة الجيزة جهودها لتركيب بلاط الإنترلوك لعدد من شوارع مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.

وفي مدينة أوسيم جاري تركيب بلاط الإنترلوك لـ130 شارع في 9 مناطق وهم (المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب بطيخ - سيدي عمر).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الميدانية الدورية للأعمال، للتأكد من نسب الإنجاز، والوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

كما شدد محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة مع مراعاة الجودة في التنفيذ؛ لتسهيل حركة سير المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

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