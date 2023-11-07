نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط رورو لنقل البضائع مع إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية التوقيع على إعلان نوايا بين الشركة DFDS المالكة للسفينه المشغلة للخط المصري الإيطالى وقطاع النقل البحري بالإتفاق على تشغيل رحلة أسبوعيا بين مصر وايطاليا ومواصفات السفينة.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023 والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي



ووقع من الجانب المصري اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، ومن الجانب الإيطالي Lars Hoffmann- Vice President، Head of - Mediterranean Business unit.

وأشار وزير النقل إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الجمهورية الإيطالية وتوجيهات مجلس الوزراء بتنفيذ المشروع الخاص بتسيير خط سريع بنظام الرورو للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية بإيطاليا والدول الأوروبية لتعظيم الصادرات المصرية.

كما شهد وزير النقل أيضا على توقيع عدد من الوثائق كإطار حكومي لتسيير الخط بحضور سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة، وشملت مذكرة التعاون الجمركي بين جمارك البلدين لتسيير عمل الخط المصري الإيطالي بتوقيع رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعن الجمارك الإيطالية وقع ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.

وقدم وزير النقل نيابة عن وزارة النقل، الشكر للسفير الإيطالي على الدور الكبير الذي قام به لتوقيع هذه الاتفاقية.

كما شهد وزير النقل، وميكيلي كوارونيؤ سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحرى تجارى (رورو) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي والتي يتخذ بموجبها الطرفان كل مايلزم لتسهيل وتيسير الإجراءات والخدمات الخاصة بمشروع الخط البحري التجاري لضمان استدامة تشغيله تأكيدا على رغبة الجانبين لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.

وأكد الفريق كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لاستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والعالمي واتخاذ كافة الآليات لدعم منظومة النقل البحري الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للتطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانئ البحرية المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة وبما يساهم في زيادة حركة الصادرات المصرية إلى أوروبا.

وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والتي تدعم مركز ميناء دمياط كميناء محوري في البحر المتوسط مثل مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م مما يؤهله لاستقبال أحدث أجيال السفن العملاقة، إلى جانب مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تصل طاقتها إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م وعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل الذي سيحول الميناء إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد).

كما ذكر مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء بإضافة امتداد بطول 1420 م، ومشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الإطماء ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذي ستصل أطوال أرصفتها إلى نحو 3400 م بعمق 18 م وساحة خلفية مقدرة بنحو 2.2 مليون م2 ومشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف بأطوال أرصفة حوالى 600 م وعمق 17 م وساحة خلفية نحو 270 ألف م2.