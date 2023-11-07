نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة أوركيد (شركة مصرية كويتية) بشأن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد أن وزارة النقل لديها العديد من الفرص الاستثمارية بقطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ضمن خطة الوزارة لإنشاء المراكز اللوجستية والتي من أبرزها المركز اللوجستي بالمدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة 300 فدان المتاخمة لميناء أكتوبر الجاف (أول ميناء جاف بمصر).

وشدد وزير النقل على أن موقع المركز اللوجستي بالمنطقة الصناعية بأكتوبر يتمتع بموقع جيد يجعل إضافته في مجال الصناعة حيث يوفر المركز أنشطة القيمة المضافة على المكونات والأجزاء المطلوبة للمجمعات الصناعية والتي تستهدف أعمال التصدير وخدمة الصناعة بالسوق المحلي وخدمة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

وأشار الوزير إلى إبداء رغبة من عدد من رجال الأعمال وشركات التطوير الصناعي رغبتهم في الاستثمار في هذه المنطقة وعلى رأسهم شركة أوركيد (شركة مصرية كويتية) متخصصة في أعمال اللوجستيات والمقاولات ومطور صناعي واستشارات هندسية.

وحظي طلب رغبة الشركة بموافقة وزير النقل حيث وجه الوزير بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مدة سريانها 4 أشهر يتم خلالها تقديم نتائج الدراسات الاقتصادية اللازمة، يعقب ذلك تقديم عرض فني ومالي لتمويل وإنشاء وإدارة المركز اللوجستي بأكتوبر على مساحة 300 فدان والمتاخم للميناء الجاف بأكتوبر (ODP) والذي يعد من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة في نطاق القاهرة الكبرى لخدمة المشروعات الصناعية والتي تتكامل مع مشروعات الموانئ الجافة.

وأضاف الوزير أن الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد رغبة الدولة في تنمية المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى ويتكامل مع رؤية الدولة في تنفيذ المشروعات المتنوعة.

وأعرب وزير النقل عن تفاؤله من نتائج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال من قطاعات التنمية، مشيرا إلى أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص والممثلة في مشروع أكتوبر الجاف والذي يعد المشروع القومي الأول في هذا المجال بداية جديدة وخطوة فعالة لجذب الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين لما فيه المصلحة العليا للبلاد.

ومن جانبه أكد اللواء عمرو محمد إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أنه تم توصيل المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق ــ كهرباء ــ مياه شرب ــ صرف صحي ــ اتصالات) ضمن خطة الهيئة لتوصيل المرافق لكل المواقع المخطط لها لإقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية.

كما يتمتع المشروع بوجود خط سكة حديد خاص به لخدمة المركز اللوجستي مرتبط بشبكة السكة الحديد الرئيسية مما يساعد في تقليل الآثار البيئية السلبية من استخدام الشاحنات داعمًا في ذلك سياسة الدولة في انتهاج استخدام البيئة الخضراء والطاقة النظيفة.