نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: مذكرة تفاهم لإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية بالسلوم على مساحة 400 فدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكره تفاهم بين الهيئه العامة للموانئ البرية والجافة، ممثلا عن وزاره النقل، والتحالف الليبي المصري المتمثل في شركة الساعد للأعمال، ومحمد فايز التاعب وشركائه (ليبيا) وشركة الرائد للاستشارات الهندسية، محمد شهيب وشركائه، لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمدينة السلوم على مساحة 400 فدان.

وتضمنت مذكره التفاهم أن يتم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع خلال شهرين، ويعقب ذلك تقديم العرض الفني والمالي.

جدير بالذكر أن هناك أهمية كبيرة لإقامة المنطقة اللوجستية إلى جانب الميناء الجاف لزيادة حجم الحركة وتحقق التقدم الاقتصادي، كما ستوفر المنطقة اللوجستية خطوط شحن عالمية ومحلية وإقليمية مميزه وجديده.

كما يساهم الميناء والمنطقة اللوجستية في خلق فرص استثمار متنوعة في عدد كبير من المجالات مثل المجال الصناعي (إقامة مصانع كبرى ومتوسطة وصغرى) وخطوط إنتاج ومركز تغليف وتعبئة والمجال التجاري (معارض تجاريه للتسويق للمنتوجات مثل الأثاث - المنسوجات - نجف وأنتيكات - بلاستيك - ملابس - صحي - مواد بناء - وغيرها)، ومجال الورش والمعامل (وؤرش سيارات بمختلف الأنواع - ورش معدات وآلات ثقيلة - ورش صناعية) والمجال الطبي (مركز طبي شامل يحتوي جميع التخصصات مع المرافق الطبيه من اشعه وتحاليل وصيدلية مركزية).

ويأتي إنشاء هذه المنطقة اللوجستية في إطار منظومة الخدمات اللوجستية التي تنتهجه وزارة النقل بقوة وبدراسة وإدراك كامل لمتطلبات المرحلة المقبلة وربط الخدمات اللوجستية المحلية باللوجستيات الدولية وذلك بدمج مؤسسات وشركات ومصانع عالمية لفتح أفرع لمصانعها وأحد معارض لمنتجاتها التي تهتم بالسوقين الليبي والمصري وهذه خطوة مهمة ومطلوبة.

كما ستساهم مشروعات المناطق اللوجستية في تحقيق سيولة الحركه التجارية والصناعية وسهولة وسرعه عمليات الشحن والتفريغ وصولا إلى يسر تصدير واستيراد كامل ومختلف البضائع وكذلك المساهمة في عدم تكدس الحاويات بالموانئ مما يزيد من سرعة عمليات التبادل التجاري وصولا إلى توطين الصناعات الثقيلة واللوجستية.

وقامت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بتوفير كامل الدعم والتسهيلات ضمن خطة الهيئه لتهيئة البنى التحتية الداعمة لإقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالإضافة إلى تقديم الأدوات والمعلومات والإحصائيات المطلوبة لإنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية وكذلك التأكيد أن الميناء مرتبط بخط سكة حديد لنقل البضائع ونقل الركاب مما يساعد في تقليل الآثار البيئية السلبية (صديقة للبيئة) وهذا يصب ويدعم توجه الدولة في انتهاج استخدام البيئة الخضراء والطاقه النظيفة.