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تنفيذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة على الأراضي الزراعية بالجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة على الأراضي الزراعية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لمواجهة كافة اشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر  وذلك تنفيذًا لتكليفات الدولة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات التي شهدها مركز ومدينة منشاة القناطر والتي اسفرت عن تنفيذ ١٢ قرار إزالة لقاعات افراح مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية وذلك بقري المنصورية وابو غالب بمساحه كلية تصل إلى ٤٦٣٠م٢ مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية. 
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار حملات إزالة التعديات على الاراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل  والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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