نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: مذكرة تفاهم لتوظيف 1500 عامل مصري على سفن شركة كولومبيا القبرصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم واتفاقيات تآخي بين الموانئ المصرية والموانئ العالمية وشركات الملاحة العالمية.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023 والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين قطاع النقل البحري المصري من جهه ومجموعة شركات "كولومبيا" القبرصية المصنفة رقم 8 على مستوى شركات الملاحة العالمية والشريك المصري مجموعة بان مارين.

وتتضمن مذكرة التفاهم (توظيف 1500 من العمالة المصرية على السفن المملوكة للشركة - تطوير شركات النقل البحري التابعة لوزارة النقل – تمويل بناء وشراء سفن لصالح شركات الوزارة – تشغيل سفن مصرية - إدارة تشغيل المراين والمحطات السياحية).

كما تؤسس مذكرة التفاهم الموقعة للدخول في عقود شراكة أو تعاون أخرى منفصلة في مجال النقل البحري.

وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز التعاون البحري وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الشركات والتحالفات العالمية الكبرى وكذلك الشركات المحلية المصرية بما يساهم في تنفيذ مشروعات وتسيير خطوط ملاحية مع الدول الشريكة لتعزيز حجم التبادل التجاري ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتنفيذًا لتوجه الدولة المصرية بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية.

وأضاف أن مصر أصبحت وجهة للشركات الكبرى عالميا للاستثمار بها وعقد الشركات، وذلك ينبع من الإيمان بتميز الموقع الجغرافي لمصر وموانئها البحرية ورغبة منها في المشاركة فيما تقوم به الحكومة المصرية من مشروعات ضخمة في جميع القطاعات وفي قطاع النقل بشكل خاص.