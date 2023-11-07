نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تشارك بالدورة تدريبية "حقوق وحماية الطفل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدورة التدريبية لحقوق وحماية الطفل بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة تير دي زوم ومنظمة اليونيسيف، وشارك من الجيزة بعض مديري الإدارات ومراكز الشباب وسفراء مشواري.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المؤسسات واستحداث المبادرات المجتمعية والحكومية لحماية الطفل حيث يهدف التدريب إلى معرفة كيفية حماية الطفل من جميع أشكال العنف الجسدي والعقلي والإساءة والاستغلال.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توجيهات منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة - مدير المديرية، عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب والدكتورة شيماء سمير مدير إدارة تمكين الشباب.

دورة تدريبية

دورة تدريبية

دورة تدريبية