نقيب الصحفيين المصريين: الكيان الصهيوني وجّه رسالة للزملاء بأن الجميع غير آمن

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أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، إن الأرقام اليومية تثبت أن ما يحدث في غزة هو جريمة حرب مكتملة الأركان، وإبادة في حق كل شعب فلسطين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن الكيان الصهيوني وجّه رسالة للزملاء الصحفيين في غزة، بأن الجميع غير آمن ومهدد بالقتل، وبعد شهرٍ من الحرب، تم استهداف مقرات 50 مؤسسة صحفية، وارتقاء 47 زميلًا وعائلاتهم.

وتابع: "نحن أمام جريمة حرب، طبقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، والتي تحرّكت متأخرة، ولكنّها أقرّت أن استهداف الزملاء جريمة حرب، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

وأكد "البلشي" أننا لأول مرة في حياتنا نرى صحفيًا يستشهد بعد ظهوره على الهواء بنصف ساعة، واستهداف أسرة زميل آخر وهو على الهواء مباشرة، لافتًا إلى أن ذلك يحدث للصحفيين لأنهم ينقلون الحقيقة، ويُقدرون قيمتها.

وأوضح "البلشي" أن الصحفيون مثل كل الشعب الفلسطيني، يعانون من غياب الكهرباء والماء والطعام، وأيضًا غياب الحماية، وكل مقوّمات الحياة، ومازالوا يصرّون على العمل.