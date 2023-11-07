نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الدوري، برئاسة النقيب خالد البلشي، لمناقشة عدد من القضايا الهامة.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة قواعد قبول الزملاء بالصحف المكوّدة حديثًا، بالإضافة لمناقشة مذكّرة تقدّم بها 250 من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، تطالب المجلس بوضع آلية للتبرّع لقافلة إغاثة غزة، عن طريق الخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا.

ويناقش المجلس في اجتماعه أيضًا، شؤون اللجان والأعضاء والعاملين.