بـ4 مليون جنيه.. ضبط 430 طربة حشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية فى الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 05:36 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمى شرطة (ثان العامرية بالإسكندرية - الجناين بالسويس).

أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية في مديرية أمن الإسكندرية، ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (عدد 230 طربة من مخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام، وفي مديرية أمن السويس ضبط (عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 2 كيلو جرام.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات ، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,850,000) جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.