أخبار مصرية

جيش الاحتلال الإسرائيلى يزعم: نقاتل فى قلب غزة لأول مرة منذ عقود

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 05:36 مساءً - زعم قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، تواجد قوات فى قلب قطاع غزة، لأول مرة منذ عقود.

 

وقال بحسب الإذاعة العبرية: "إننا نقاتل أيضًا في هذه الساعات في أهم المراكز في قطاع غزة، ولأول مرة في العقود الأخيرة، يتواجد جيش الدفاع الإسرائيلي في قلب مدينة غزة."

 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ32 على التوالي الحرب على غزة، وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا