جيش الاحتلال الإسرائيلى يزعم: نقاتل فى قلب غزة لأول مرة منذ عقود

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 05:36 مساءً - زعم قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، تواجد قوات فى قلب قطاع غزة، لأول مرة منذ عقود.

وقال بحسب الإذاعة العبرية: "إننا نقاتل أيضًا في هذه الساعات في أهم المراكز في قطاع غزة، ولأول مرة في العقود الأخيرة، يتواجد جيش الدفاع الإسرائيلي في قلب مدينة غزة."

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ32 على التوالي الحرب على غزة، وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.