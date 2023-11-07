القاهرة الإخبارية: إطلاق رشقات صاروخية من لبنان باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنة "شتولا" فى شمال إسرائيل قرب الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، نتيجة لقصفها بنحو 16 صاروخًا من الجنوب اللبنانى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي - في بيان- إنه قام بالرد على العملية بقصف مدفعي وبقصف بالطائرات، ردًا على إطلاق صاروخ على شمال إسرائيل في وقت سابق.

وحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت الأهداف موقعًا يضم "أصولًا تكنولوجية"، ومستودع أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ، وبنية تحتية أخرى.