نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب” يشكر الشعب المصري والسيسي على الجهد الكبير لإيصال المساعدات لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب التحية للشعب المصري الكريم والرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهد الكبير الذي بذل من أجل إيصال المساعدات الطبية والغذائية وغيرها والضغط بكل الاتجاهات لفك الحصار على أبناء غزة الكرام رغم التعنت والغطرسة التي يتعامل بها الإحتلال.

وأضاف في تصريح له أن موقف الشعب المصري الكرين والرئيس السيسي محل فخر لنا كما هو موقف الشعوب الأخرى عربية وغير عربية التي ساندت أهلنا في غزة وفي مقدمتها الموقف الشعبي والرسمي العراقي.

وتابع: “اطلعت مباشرة على حجم المساندة الشعبية في مصر أثناء زيارتي للقاهرة مرتين خلال الأيام الماضية لرئاسة اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد، واتخذنا قرارات قوية ومهمة، منها الذهاب للمحاكم الجنائية الدولية وكذلك مساعدة شهداء أسر الصحافة والمصابين والجرحى وغيرها من القرارات للتي تدعم تلحق الفلسطيني”.