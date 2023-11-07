نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن أسماء العاملين المتقدمين دون مرافقين للحصول على تأشيرة الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة الأوقاف عن بإعلان هام بشأن الراغبين في الحج (التأشيرات غير الإشرافية)

وذلك نظرًا لكثرة أعداد المتقدمين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1445هــ رأت اللجنة المشرفة إعطاء الفرصة للعاملين المتقدمين دون مرافقين ممن سجلوا رغبتهم في دخول القرعة الفردية على الموقع، وهم:

1. وائل محمد البكري أحمد - القليوبية - إمام وخطيب

2. رضا عبد الحليم محمد التراس - الإسكندرية - إمام وخطيب

3. نادية الدمرداش محمد السيد شيحة - هيئة الأوقاف - مدير عام الموارد البشرية

4. منى سيد عبدالله على - هيئة الأوقاف - كاتبة بالإدارة الهندسية

5. عيد عبدالفتاح أحمد عبدالله - الشرقية - عامل مسجد

6. عزه أحمد الصاوي - القاهرة - مراجعة حسابات

7. أحمد محمود عزمي غرغل - جنوب سيناء - كبير

8. عصام الدين أحمد فايز على - القاهرة - إمام وخطيب

9. عيسى على محمد أحمد - أسيوط - مؤذن مسجد

10. عرفات عمر على محمد - أسوان - فنى تنفيذى

11. عبد الجواد محمد كامل - بني سويف - فني صيانة رابع

12. أيمن محمد عبد المنعم عبد النبي - القليوبية - إمام وخطيب

13. محمد إسماعيل السيد مراد - القاهرة - إمام وخطيب

14. محمد سعد عبد الجواد السعدني - البحيرة - رئيس قسم الأمن بهيئة الأوقاف منطقة البحيرة

15. عبدالباقي عبدالسميع عبد الباقي يوسف الشيخ - الدقهلية - إمام وخطيب

16. سمير محمد محمود يوسف - أسوان - إمام وخطيب

17. محمود أحمد محمد بتت - الغربية - إمام وخطيب

18. محمد الشحات إدريس إبراهيم - الشرقية - إمام وخطيب

19. يحيى زكريا أحمد عبد العال - سوهاج. - فنى تنفيذ

20. محمد محمود إبراهيم خليل - البحيرة - إمام وخطيب

21. دولت أبوسليمان محمد صالح - الديوان العام - باحث أول شئون أوقاف

22. سعد الدين طه عبدالغنى محمد - المنيا - إمام وخطيب

23. محمد فواد إبراهيم طلب - سوهاج - باحث دعوة

24. محمود محمد أمين جاب الله - الفيوم - مسئول شئون القرآن

25. زكريا محمد الصغير محمد محمد فتح الله - القليوبية - إمام وخطيب

26. أحمد عدلي السيد محمد حسن عسكر - الشرقية - إمام وخطيب

27. محمود صبري اسماعيل أبو الروس - المنوفية - مؤذن مسجد

28. قاسم أحمد الشحات رمضان - الدقهلية - إمام وخطيب

29. صابر أحمد محمد الفقي - البحيرة - إمام وخطيب

30. عمر رجب عبدالحكيم جوده - الإسكندرية - إمام وخطيب

31. يحيى سيد أحمد إبراهيم محمد فايد - الغربية - إمام وخطيب

32. محمد مصطفى أحمد مصطفى - أسيوط - إمام وخطيب

33. السيد العربي السيد محمد الأنور - الديوان العام - مفتش عام بالحوكمة

34. فاتن فاروق أحمد - هيئة الأوقاف - رئيس قسم الضرائب العقارية

35. محمد حسن أحمد بيومى - أسوان - إمام وخطيب

36. حماد علي حماد محمد النقيب - الجيزة - إمام وخطيب

37. دويدار رمضان دويدار - الشرقية - إمام وخطيب

38. محمد رأفت عبد الغني القبيصي - الغربية - إمام وخطيب

39. أحمد عبد العظيم علي ملوحة - دمياط - إمام وخطيب

40. محمد أحمد درويش محمد - بني سويف - إمام وخطيب

41. عبده كامل محمود محمد حجازي - الدقهلية - إمام وخطيب

42. محمود عبد الغفار مرسي حسن - الفيوم - إمام وخطيب

كما رأت اللجنة إتاحة الفرصة لتعديل الرغبات للدخول في القرعة الفردية لمن سجل الرغبة في أداء فريضة الحج بمرافق، وهم:

1. حسن عبد العظيم حسن محمد - بني سويف - عامل مسجد

2. نصار سعد محمد نصار - شمال سيناء - مدير إدارة رفح٢الماسورة

3. محمد جاد الرب محمد - قنا - عامل

4. عبد الستار محمد محمد عمارة - كفر الشيخ - إمام وخطيب

5. عبد الجابر سيد عبدالعال سيد - أسوان - مؤذن

6. رمضان خضير خضير علي - بور سعيد - مؤذن مسجد

7. مي عبد الله إبراهيم حسن الساعي - القاهرة - مراجعة حسابات

8. أحمد محمد صالح عبد الرحمن - الإسكندرية - إمام وخطيب

9. عبد الفتاح محمد عبد الرحيم على - الإسماعيلية - إمام خطيب

10. أحمد محمد رفعت عبد الفتاح سيد أحمد - الدقهلية - إمام وخطيب

11. تامر محمد محمد الاعرج - الدقهلية - عامل مسجد

12. ياسر حسن على محمد - الشرقية - إمام وخطيب

13. محمود قنديل محمد البرلسى - البحيرة - إمام وخطيب

14. عبدالحميد عبدالبصير عبدالحميد رسلان - القاهرة - إمام وخطيب

15. حاتم أبوبكر عبدالكريم محمد سالم - الإسكندرية - مدير ادارة

16. أحمد مهران محمد مهران - هيئة الأوقاف المصرية - مدير عام منطقة قنا

17. فاروق علي كمال عبدالسميع - كفر الشيخ - إمام وخطيب

18. هاشم السيد عبد الخالق عبد العزيز - الجيزة - إمام وخطيب

19. أحمد محمد محمد عبد النبي - الدقهلية - مفتش متابعة

20. أحمد علي عبده شاهين - دمياط - إمام وخطيب

21. رشاد صلاح الدين محمد حسنين - القليوبية - مدير إدارة نظم المعلومات

22. علاء أبو الحمد محمود إسماعيل - سوهاج - عامل مسجد

23. عمرو عبد اللطيف إبراهيم محمد ماضي - دمياط - إمام وخطيب

24. السيد عاطف السيد عبد النبي إبراهيم خليل - المنوفية - إمام وخطيب

25. محمد فريد السيد عبد الفتاح - القليوبية - رئيس المخازن والعقود والمشتريات

26. أحمد فرج عبد القادر حسن - قنا - إمام وخطيب

27. محمود حامد أبو النجا - دمياط - مفتش دعوة

28. محمد فتحي محمود هزاع - شمال سيناء - إمام وخطيب

29. رجب سالم عبد الحكيم عبد الجليل - البحيرة - إمام وخطيب

30. محمد كرم على محمود - أسيوط - مفتش إداري

31. إبراهيم عبدالله محمود محمد - الجيزة - إمام وخطيب

32. محمد عبدالله يوسف نبهان - القليوبية - إمام وخطيب

33. محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء - إمام وخطيب

34. محمد علي محمد الزيات - الغربية - إمام وخطيب

35. أحمد محمد عبد الفتاح عبدالحميد - كفر الشيخ - إمام وخطيب

36. عمر السيد محمود عبدالله - القاهرة - إمام وخطيب

37. السعيد محمود محمد عبد العال - دمياط - إمام وخطيب

38. إبراهيم مسعد إبراهيم الحسانين - الغربية - إمام وخطيب

39. محمود فتحى محمود هزاع - شمال سيناء - إمام وخطيب

40. محمود عبدالغني راف الله عبدالله - البحيرة - إمام وخطيب

41. محمد رضا إبراهيم علي - القاهرة - إمام وخطيب

42. بدرية عطا لله علي - الأقصر - مفتش إداري بهيئة الأوقاف

43. مصطفى عبده قطب سلامه - البحيرة - إمام وخطيب

44. سراج الدين محمد محمد سيف عطيه - الجيزة - إمام وخطيب

45. محمد رضا إبراهيم لاشين - الغربية - مفتش أملاك منطقة طنطا

46. محمد حمدي على خليل - قنا - إمام وخطيب

47. محمد جمال محمد عبدالله - القاهرة - إمام وخطيب

فعلى الراغبين منهم تعديل رغبتهم للدخول في القرعة الفردية دون مرافق التأكيد عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc41czoBXh.../viewform...

وذلك في موعد أقصاه الجمعة 10 نوفمبر 2023م، حيث سيتم إجراء القرعة يوم السبت القادم 11 نوفمبر 2023م، علمًا بأنه في حالة توفر أي تأشيرات عن عدد العاملين الأساسيين سيتم عمل قرعة بين المرافقين.