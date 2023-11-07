نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لتعزيز استخدام بنك المعرفة المصري في دعم البحث العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، نظمت الجامعة ورشة عمل تدريبية بعنوان "استخدام قاعدة بيانات بنك المعرفة المصري"، بهدف تعزيز مهارات الباحثين والطلاب في استفادة من مصادر المعرفة العلمية.

أكد الدكتور السيد قنديل على التزام جامعة حلوان بتطوير البحث العلمي ودعم الباحثين في مختلف التخصصات. وأشار إلى أهمية التحول الرقمي في عالم البحث العلمي وضرورة تزويد الباحثين بالمهارات اللازمة للاستفادة من قواعد البيانات العلمية.

تمت الورشة على مدى يومين وشملت محاضرات وجلسات تفاعلية حول كيفية البحث والتصفح في قاعدة بيانات بنك المعرفة، وكيفية استرجاع المعلومات بكفاءة،كما تناولت الورشة أدوات قياس الاستشهادات ومؤشرات التأثير للدوريات العلمية.

هذه الفعالية تعكس التفاني والاهتمام الكبير من جامعة حلوان في تطوير مهارات الباحثين وزيادة فهمهم للعصر الرقمي الحديث، مما يسهم في تعزيز البحث العلمي وتقدم المعرفة في مصر.

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