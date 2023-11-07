نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تشهد برنامجا تدريبيا عن الحكومة ومكافحة الفساد الإداري للعاملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات انطلاق برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والذى نظمته المحافظة من خلال إدارة التدريب على مدار ثلاثة أيام بحضور ٥٢ متدربا من العاملين بالأحياء والمدن والأجهزة التابعة للمحافظة.

وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية نحو تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وتطبيق منظومة جديدة لإحداث التطوير المؤسسي على مستوى الجهاز الإداري للدولة وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير مهارات العاملين بالوظائف القيادية والإشرافية، وإكسابهم المعلومات المهمة حول مكافحة الفساد، والحد من انتشاره من خلال عقد عدد من الفعاليات وورش العمل.

وأكدت هند عبد الحليم أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء سعى المحافظة نحو تنمية قدرات ورفع كفاءة العاملين بالأحياء والمدن والأجهزة التابعة للمحافظة وفي إطار إيمان المحافظة وأجهزتها التنفيذية برؤية الدولة وسعيها لتطبيق معايير الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الإداري وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال العمل على تنمية وبناء القدرات البشرية للجهاز الإداري للدولة في مجالات الحوكمة المؤسسية والحوكمة الرقمية والتحول الرقمي.

وأضافت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إيصال وتوضيح المفهوم الحقيقي لمفهوم الحوكمة للمتدربين وهي الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم وتحري الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلى مستوى من الفعالية والجودة بما يرضي المواطنين.

وقامت نائب المحافظ بإلقاء أولى محاضرات البرنامج التدريبي بجانب عدد من المحاضرين وهم المستشار أحمد عبد المنعم والدكتور أحمد الغندور، ونرمين زكريا صليب وانصاف فارس وشوقي محمد شوقي.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات