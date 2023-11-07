وصول أطفال مصابين بالسرطان من غزة إلى مصر عبر معبر رفح تمهيدا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، ببدء دخول أطفال مصابين بالسرطان من غزة، إلى مصر، عبر معبر رفح، تمهيدا لعلاجهم، في خبر عاجل.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» عنان أبوحسنة، إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل قطاع غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للأونروا.