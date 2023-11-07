نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تغلق مخزن للكراتين والخردة داخل الكتلة السكنية بالمنيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين من قاطني منطقة أرض المطار بحي المنيرة يتضرر من وجود مخزن للكرتون والخردة وما يسببه من إشغال للطريق العام ومصدر للتلوث البيئي.

على الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي المنيرة الغربية بسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق تم خلالها غلق المخزن ومصادرة "عربة كارو وتروسيكل وعدد ٧ موازين متنوعة وإيداعها بمخازن الحي بالإضافة إلى رفع كافة مخلفات القمامة الموجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي المنيرة بتحرير عدد ٣ محاضر بيئية لقيامه بتخزين مواد بلاستيكية وكراتين وما تسببه من تلوث بيئي وخطر علي السلامة العامة، إلى جانب تحرير ٣ محاضر إشغال لقيامه بالتعدي على الطريق العام.



غلق مخزن

غلق مخزن

غلق مخزن

غلق مخزن

غلق مخزن