جامعة حلوان تكرم مواهب طلابها بحفل فني

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار التفاني الجامعي في دعم المواهب الطلابية وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين، نظمت المدينة الجامعية بجامعة حلوان حفلًا فنيًا رائعًا بمبنى ٩ بمدينة الطلبة.

تمت هذه الفعالية برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

الحفل شهد تقديم عروض موسيقية وغنائية مبهرة من قبل الطلاب الموهوبين القادمين من مختلف الكليات، وقد تضمن أيضًا فقرات فنية أخرى مثل الشعر والرسم.

تُعد هذه الأنشطة والمشاركات فرصة للطلاب لتطوير مواهبهم الفنية المتنوعة والتعبير عن إبداعاتهم. وأشار الدكتور حسام رفاعي إلى أهمية دعم المواهب الطلابية وتشجيعها كجزء من رؤية الجامعة في تنمية مهارات الطلاب.

تم تنظيم الحفل بإشراف هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى خالد زكي، مدير عام إدارة المدن الجامعية، ومصطفى محمود، مدير إدارة الطلبة.