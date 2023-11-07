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جامعة حلوان تكرم مواهب طلابها بحفل فني

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار التفاني الجامعي في دعم المواهب الطلابية وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين، نظمت المدينة الجامعية بجامعة حلوان حفلًا فنيًا رائعًا بمبنى ٩ بمدينة الطلبة.

تمت هذه الفعالية برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

الحفل شهد تقديم عروض موسيقية وغنائية مبهرة من قبل الطلاب الموهوبين القادمين من مختلف الكليات، وقد تضمن أيضًا فقرات فنية أخرى مثل الشعر والرسم.

تُعد هذه الأنشطة والمشاركات فرصة للطلاب لتطوير مواهبهم الفنية المتنوعة والتعبير عن إبداعاتهم. وأشار الدكتور حسام رفاعي إلى أهمية دعم المواهب الطلابية وتشجيعها كجزء من رؤية الجامعة في تنمية مهارات الطلاب.

تم تنظيم الحفل بإشراف هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى خالد زكي، مدير عام إدارة المدن الجامعية، ومصطفى محمود، مدير إدارة الطلبة.

جانب من اللقاء 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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