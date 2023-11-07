درجات الحرارة غدا الأربعاء 8 نوفمبر 2023

أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة في مصر

يكون طقس غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الأربعاء 8 نوفمبر 2023