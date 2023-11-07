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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة غدا الأربعاء 8 نوفمبر 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة في مصر
أخبار مصر
الثلاثاء 07/نوفمبر/2023 - 07:44 م 11/7/2023 7:44:40 PM
يكون طقس غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الأربعاء 8 نوفمبر 2023
|المدن
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|القاهرة
|29
|21
|العاصمة الإدارية
|30
|20
|6 أكتوبر
|30
|19
|بنها
|29
|21
|دمنهور
|28
|19
|وادي النطرون
|31
|19
|كفر الشيخ
|29
|20
|المنصورة
|29
|19
|الزقازيق
|30
|20
|شبين الكوم
|30
|20
|طنطا
|29
|20
|دمياط
|27
|21
|بورسعيد
|27
|20
|الإسماعيلية
|31
|19
|السويس
|31
|20
|العريش
|27
|19
|رفح
|26
|18
|رأس سدر
|32
|22
|نخل
|29
|17
|سانت كاترين
|26
|14
|الطور
|29
|23
|طابا
|30
|22
|شرم الشيخ
|34
|24
|الإسكندرية
|27
|19
|العلمين الجديدة
|27
|19
|مطروح
|27
|19
|السلوم
|28
|18
|سيوة
|30
|17
|رأس غارب
|32
|23
|الغردقة
|34
|24
|سفاجا
|32
|22
|مرسى علم
|31
|23
|شلاتين
|32
|24
|حلايب
|29
|25
|أبو رماد
|31
|24
|رأس حدربة
|29
|24
|الفيوم
|30
|19
|بني سويف
|30
|19
|المنيا
|31
|17
|أسيوط
|32
|18
|سوهاج
|33
|19
|قنا
|35
|22
|الأقصر
|37
|21
|أسوان
|37
|23
|الوادي الجديد
|36
|22
|أبوسمبل
|36
|23