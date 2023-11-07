أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في مصر

يسود غدا الأربعاء وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الأربعاء 8 نوفمبر 2023

تنتشر شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

الأحوال الجوية غدا الأربعاء 8 نوفمبر 2023

توجد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانًا، قد تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط تكون حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من 0.5 إلى 1 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى