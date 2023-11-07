نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل المغربي يزور محطة مصر برمسيس ومتحف السكة الحديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش مشاركته في مؤتمر النقل الذكي TransMEA 2023، استقبل المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المهندس محمد عبدالجليل، وزير النقل المغربي، والوفد المرافق له من قيادات وزارة النقل بالمغرب الشقيق بمحطة مصر بالقاهرة وذلك للتأكيد على سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل.

وقد بدأت الزيارة باستقبال الوزير والوفد المرافق له ببهو المحطة حيث أبدى إعجابه بالمظهر الجمالي والتنظيمي للمحطة والتي تجمع بين التراث القديم والحاضر.

وأشاد كذلك بمحاور التنمية التي ترتكز عليها منظومة التطوير بالسكة الحديد من وحدات متحركة أو بنية أساسية ونظم التحكم والسيطرة وكذلك تطوير الورش بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري من خلال عرض تقديمي لتلك المحاور.

وأجرى وزير النقل المغربي جولة بمتحف السكة الحديد والذي يوضح مراحل تطور وسائل النقل عبر العصور المختلفة وخاصة السكة الحديد بمصر ويحتوي على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية حيث تم تقديم شرح وافي عن القطع والمخطوطات والنماذج الموجودة.

وأعرب وزير النقل المغربي عن سعادته بمستوى المتحف وقيمة القطع التاريخية الموجودة به، والدالة على عراقة السكك الحديد المصرية وريادتها مؤكدا أهمية المتحف كمزار سياحي للمصريين والعرب والأجانب.