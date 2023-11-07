رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 09:31 مساءً - وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية.

وكلّف مدبولي بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.

وأوضح المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الإفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات.