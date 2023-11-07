وزيرة التضامن: لدينا مليون و400 ألف يتيم.. ومصر أولت رعاية الأطفال وحمايتهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 09:31 مساءً - توجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، إلى محافظة الدقهلية من أجل وضع حجر أساس وافتتاح بعض المشروعات الجديدة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي جولتها في محافظة الدقهلية، بوضع حجر أساس مشروع بالوعي مصر تتغير للأفضل والتمكين الاقتصادي لـ صيادي بحيرة المنزلة، والمقام داخل مدينة المطرية، بالإضافة إلى افتتاح أول مركز تأهيل متكامل داخل مدينة شربين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحياة الكريمة تكتمل باكتمال رعاية الأطفال المستضعفين، وهم أطفال ضعفاء لا ذنب لهم فيما هم فيه، معلقة: مهمتنا أن نرفع عن كاهلهم هذا العبء والحزن والإهمال ونرعاهم حق الرعاية.

وأضافت القباج، أن حضارات الأمم تقاس برعاية ضعفائها وكذلك رعاية الأطفال فيها، وبصفة خاصة من فقدوا الرعاية الأسرية، لافتة إلى أن جمهورية مصر العربية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم رعاية قصوى.

وأوضحت أن الدستور المصري نص في المادة 80 على أنه يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، ولكل طفل الحق في أوراق ثبوتية وتطعيم إجباري، ورعاية صحية وأسرية وبديلة، وتغذية أساسية ومأوى آمن وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يوجد في مصر مليون و400 ألف يتيم، منهم أيتام الأبوين ومنهم يتيم الأم أو الأب، ومنهم الأب والأم غير معلومين، مضيفة: هم جزء من هذا الوطن ومسؤولية كبيرة علينا.