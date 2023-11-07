موقع إسرائيلي: جو بايدن طالب نتنياهو بوقف إطلاق نار في غزة لمدة 3 أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 10:27 مساءً - كشف موقع "واللا" العبري عن حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي على ضرورة الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام في غزة، لإحداث تقدم لإطلاق سراح بعض الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع، بحسب ما نقله الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن المقترح المطروح إطلاق الفصائل في غزة سراح 10-15 أسيرا، وتستغل الفصائل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الأسرى الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.

وأوضح الموقع أن رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية CIA قد زار إسرائيل أمس وأجرى محادثات حول الأسرى.