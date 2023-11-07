نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الرياضة بالجيزة يشهد فعاليات الجمعية العمومية العادية لنادي الطالبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 م، الجمعية العمومية العادية لنادي الطالبية الرياضي التابع لإدارة شباب العمرانية بحضور إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، هالة عبد القادر مدير إدارة الهيئات.

وتفقد الوكيل اللجان واطمأن على سير عملية التسجيل التي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا والمقرر انتهائها الساعة السابعة مساءً.

الجدير بالذكر أن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية يتضمن مناقشة الميزانية والحساب الختامي وباقي بنود جدول الأعمال المعلن وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الطالبية الرياضي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبإشراف قضائي واللجنة العليا والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة _ مدير المديرية، وإيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، هاله عبد القادر مدير إدارة الهيئات، والدكتور سلامة حميدة مدير إدارة شباب العمرانية، هناء ناجي أسعد مسئولة إدارة الهيئات بالمديرية وأميرة رمضان مسئولة الهيئات بالإدارة الفرعية.

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية

جانب من الجمعية العمومية