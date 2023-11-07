نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتة بينها هي والأزهر، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية أ. د / أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف أ. د / محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتين دعويتين إلى محافظتي (البحر الأحمر - الفيوم)، يوم الجمعة القادمة: (26 ربيع آخر 1445هـ)، الموافق (10/ 11/ 2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"، وذلك على النحو التالي: