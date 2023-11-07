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انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتة بينها هي والأزهر، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية أ. د / أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف أ. د / محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتين دعويتين  إلى محافظتي (البحر الأحمر - الفيوم)، يوم الجمعة القادمة: (26 ربيع آخر 1445هـ)، الموافق (10/ 11/ 2023م)، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"، وذلك على النحو التالي:

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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