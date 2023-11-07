نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشهد التصفيات النصف نهائية لدورى مراكز الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023، أولى مباريات دور الأربعة لدورى مراكز الشباب بالجيزة.

حيث لعب فريق مركز شباب أرض اللواء أمام فريق مركز شباب الفهميين على ملعب مركز شباب أبو النمرس في حضور الدكتور أحمد مختار عضو اللجنة الفنية لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وانتهت مباراة اليوم بفوز فريق أرض اللواء على فريق الفهميين بهدفين نظيفين.

وبذلك يكون قد تأهل فريق مركز شباب أرض اللواء للنهائيات على أن يلتقى والفائز فى المبارة القادمة في التصفيات النهائية.

اما فريق الفهميين في انتظار مواجهة الخاسر لتحديد المركز الثالث والرابع.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات