نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يجتمع بوكلاء الإدارات للارتقاء بالعملية التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم الثلاثاء، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية مع وكلاء الإدارات التعليمية.

وجاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير الشئون التنفيذية، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات خاصة بالعملية التعليمية داخل مدارس تعليم الجيزة، وكان من أبرزها:

*التجهيز لأعمال الامتحانات، وتجهيز خامات الامتحانات وعدم تحميل ولي الأمر أعباء إضافية على أن يكون الاختبار خلال اليوم الدراسي لضمان حضور جميع الطلاب.

* المتابعات المستمرة على أرض الواقع ورصد السلبيات واحتواء المشاكل داخل الإدارات التعليمية والمدارس والعمل على حلها فورا

*تفعيل دور التربية الاجتماعية والنفسية وذلك من التفاعل السريع والتواصل الدائم مع أولياء الأمور.والعمل على حل المشكلات، والتواجد منذ بداية اليوم وحتى نهايته.

*المتابعة المستمرة للمدارس من خلال توجيه كل مادة. وتفعيل دور المدرس الأول المشرف داخل المدارس

* الهدف الأساسي لقوافل المتابعة هو تقديم الدعم للمدارس والعمل على حل المشكلات وتحقيق الانضباط الاداري

* تفعيل دور المشاركة المجتمعية في حل المشكلات والأزمات.

*سد العجز والتواصل مع الموجه العام لسد العجز.

*الالتزام والانضباط بالمدارس هو أساس النجاح

*التواجد مع مديري المدارس ومتابعة السلبيات وحلها

*تنفيذ ورش عمل كل بجميع التوجيهات لتبادل الخبرات والاطلاع على كل جديد

* المتابعات المستمرة على أرض الواقع ورصد السلبيات واحتواء المشاكل داخل الإدارات التعليمية والمدارس والعمل على حلها فورا

*تفعيل دور التربية الاجتماعية والنفسية ولا بد من تفاعلها باستمرار مع أولياء الأمور والعمل على حل المشكلات، والتواجد منذ بداية اليوم وحتى نهايته.

*المتابعة المستمرة للمدارس من خلال توجيه كل مادة.

* التعاون بين المدارس والإدارة، ومتابعة الإشراف اليومي، والمعلمين داخل المدارس.

* مشاركة إدارة المشاركة المجتمعية في حل المشكلات والأزمات.

*سد العجز والتواصل مع الموجه العام لسد العجز.

*الالتزام والانضباط بالمدارس، من الأولويات الواجب توافرها داخل المدرسه

*التواجد مع مديرى المدارس ومتابعة السلبيات ومحاولة حلها

*متابعة المدارس الخاصة بجانب المدارس الحكومية.

*تنفيذ ورش عمل كل فترة في جميع التخصصات.

*يمنع تمامًا اجبار أي طالب على الدروس الخصوصية.

* تفعيل مجموعات الدعم وايجاد معلمين متميزين للمجموعات وتوفير مكان للعمل فيه قاعة أو اكثر.

*التواصل المستمر مع المديرية وفي حال وجدت مشكلة لسرعة حلها.